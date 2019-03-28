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لوكهيد تفوز بعقد قيمته 1.1 مليار دولار لبيع صواريخ لبولندا والبحرين ورومانيا

واشنطن (رويترز)
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 5:32 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 5:32 ص

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد دفاع أمريكي بقيمة 1.14 مليار دولار لبيع أنظمة إطلاق صواريخ موجهة متعددة إلى بولندا والبحرين ورومانيا.


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