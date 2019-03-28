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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء إن شركة لوكهيد مارتن فازت بعقد دفاع أمريكي بقيمة 1.14 مليار دولار لبيع أنظمة إطلاق صواريخ موجهة متعددة إلى بولندا والبحرين ورومانيا.