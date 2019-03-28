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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على أكثر من مليوني جنيه

أ ش أ
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 6:24 ص | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 6:24 ص

تبدأ اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني و214 ألفا و11 جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.


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