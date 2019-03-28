سيتى إيدج تطلق مشروع «باروك» بالعاصمة الإدارية

أعلنت شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى عن فتح باب الحجز بمشروعها الجديد «باروك» بمنطقة R5 بالعاصمة الإدارية.

تمتد المرحلة الأولى على مساحة ٢٥٠ فدانا وتبلغ مسطحات المبانى ٢٠٪ فقط من المساحة الكلية بينما تخصص ٨٠٪ للطرق والميادين والحدائق والأماكن المفتوحة.

ويتميز موقع المشروع بقربه من أهم الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية وأهم الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

يشمل الطرح الأول على طرازين من الأبنية السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، الأول بمساحات تتراوح ما بين ١٠٠ إلى ٢٦٠ مترا مربعا وبعدد سبعة وحدات بالدور وارتفاع أرضى وخمسة أدوار. أما الطراز الثانى بمساحات تتراوح من ١٣٠ إلى ٣٠٠ متر مربع وبعدد سبعة وحدات بالدور وارتفاع أرضى وخمسة أدوار.

وراعت تصميمات المشروع الخدمات التى تتمتع بها مدن الجيل الرابع وتشمل كاميرات مراقبة وفايبر أوبتكس وأنظمة إطفاء حريق وأمن متطورة.