نقيب الأطباء البيطريين: التعديلات الدستورية تدعم استقرار الدولة

كشف الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، عن تفاصيل مشاركته في جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية، قائلًا إنه تم إعطاء الفرصة كاملة لإبداء الرأي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء اليوم الخميس، أن أبرز ملاحظاته جاءت حول النقابة العامة للأطباء البيطريين، لافتًا كذلك إلى انحيازه إلى تدعيم فكرة الدولة الوطنية بالدرجة الأولى.

وتابع: «أنا منحاز إلى التنمية والاستقرار، إحنا بلد تعبت على مدار سنوات، وملفاتها فيها مشكلات كتير جدًا، فلما ييجي مسؤول ويبدأ يصلح الملفات دي ويفيد الناس، ده يبقى حاجة طيبة للبلد».

وأشار إلى ترحيبه بعود مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له دور قوي وفعال، حتى لا يكون مجرد صورة، موضحًا أن التعديلات الدستورية المقترحة تدعم استقرار الدولة المصرية.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قد بدأت عقد أولى جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية بقاعة الشورى، الأسبوع الماضي.