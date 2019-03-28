«العدل الأوروبية» تؤيد ألمانيا في خفض رسوم الطاقة المتجددة

قضت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي "محكمة العدل الأوروبية" اليوم الخميس، بأن ما تقدمه ألمانيا من خصومات على الرسوم الإضافية المتعلقة بالطاقة المتجددة لكبار المصنعين تتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمساعدات الحكومية.

وتتعلق القضية بقانون ألماني لعام 2012 يفرض رسوما إضافية على المستهلكين والمصنعين للمساعدة في تمويل تطوير الطاقة المتجددة ، وهو ما يتم فعليا من خلال مشروع لدعم الأسعار.

وتحصل بعض شركات الصناعات التحويلية الكبرى كثيفة الطاقة، مثل مصانع الصلب، على خصم على الرسوم الإضافية على أساس أن ذلك سوف يساعدهم على الاستمرار في المنافسة دوليا.

وفي عام 2014، قضت المفوضية الأوروبية بأن هذا الامتياز يعد من المساعدات الحكومية، على الرغم من أنها وافقت على قانون عام 2012 الأساسي. واعترضت ألمانيا وقدمت طلب استئناف، وهو ما رفضته المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في عام 2016.

ومع ذلك، فإن قرار المحكمة لعام 2016 لم يثبت أن الأموال التي تم تحصيلها من الرسوم الإضافية هي في الواقع مورد حكومي، وفقا لمحكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورج مقرا لها.

وكتب القضاة في لوكسمبورج في بيان صحفي أنه ،بشكل خاص، لم يثبت حكم عام 2016 أن الدولة "مارست السيطرة العامة على (الكيانات) المسؤولة عن إدارة هذه الأموال".

وأضافوا أنه نظرا لأن أموال الرسوم الإضافية "مخصصة حصريا" لدعم الطاقة المتجددة، "لم يكن للدولة على وجه التحديد الحق في التصرف في هذه الأموال".

وعلاوة على ذلك، أشار القضاة إلى أن خضوع هذه الخطة للرقابة الحكومية لا يعني أنها تقع تحت السيطرة الحكومية.

كما يلغي قرار محكمة العدل الأوروبية قرار المفوضية، الذي اشترط تسديد جزء من الخصومات المالية المذكورة، وعلى نفس الأسس – حيث إنه لم يثبت أن الأموال التي تم تحصيلها من الرسوم الإضافية هي في الواقع موارد للدولة.