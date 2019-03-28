«مراسلون بلا حدود» ترى أن الصحفيين يواجهون خطرا في أوكرانيا

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ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، أنها ترى أن حرية الصحافة في أوكرانيا تواجه مخاطر متزايدة، وجاء ذلك قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أوكرانيا يوم الأحد القادم.

وذكر فرع المنظمة بألمانيا اليوم الخميس، في العاصمة برلين: "يتم منع أشخاص عاملين بوسائل إعلام من مزاولة عملهم بصورة متكررة دائما"، وأعربت المنظمة عن استيائها من حالات لم يتم فيها السماح لمراسلين أجانب بدخول البلاد.

وكانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربت عن قلقها أيضا بسبب المخاطر التي يواجهها الصحفيون .

وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود أن الصحفيين الاستقصائيين بصفة خاصة يتعرضون للضغط، وذكرت المنظمة أيضا أن هناك أجهزة استخباراتية تراقب هيئات التحرير، وهناك موظفون حكوميون يحاولون منع أية تحقيقات ناقدة.

وقال المدير التنفيذي للمنظمة بألمانيا كريستيان مير: "إننا ندرك أن أوكرانيا في وضع صعب للغاية بسبب الحرب في الشرق وأن روسيا تؤجج هذا النزاع من خلال تضليل إعلامي مستهدف في وسائل الإعلام".

يذكر أن أوكرانيا منعت أيضا مراسلين روس ومراقب روسي من منظمة الأمن والتعاون الدوليفي أوروبا من دخول البلاد.

كما أمر الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بإغلاق عدة صفحات إنترنت روسية، من بينهما موقع التواصل الاجتماعي الروسي " فكونتاكتي" الذي يستخدمه الملايين.