مقتل 11 في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتل 11 شخصا إثر وقوع انفجار ضخم في شارع مزدحم بالمارة بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس.

ونقل راديو شابيلي الصومالي عن عبد القدير عبد الرحمن عدن، مدير قطاع الإسعاف " حصيلة القتلى المؤكدة حتى الآن 11 قتيلا بالإضافة إلى 16 مصابا".

وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة، وقال شهود عيون إن عددا من السيارات والدراجات النارية تدمرت بسبب قوة الانفجار، ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.

يذكر أن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة عادة ما تشن هجمات في مقديشو في إطار سعيها للإطاحة بالحكومة.