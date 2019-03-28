مقتل 12 شخصا في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو

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قُتل 12 شخصًا إثر وقوع انفجار في شارع مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو اليوم الخميس.

وقال ضابط الشرطة علي حسان كولمي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانفجار وقع بالقرب من فندق"ويهلى"، وتسبب فى تدمير عدد من المحال التجارية.

وأصيب فى الانفجار أكثر من 20 شخصًا.

وقال أحمد باشاني، ضابط شرطة آخر إن الانفجار نجم عن سيارة مفخخة.

تجدر الإشارة إلى أن فندق"ويهلى" يرتاده المسؤولون الحكوميون والسياسيون، ولم يتضح بعد الشخصيات المستهدفة من الهجوم.

ولم تعلن أى جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

ونقل راديو شابيلي الصومالي عن عبد القدير عبد الرحمن عدن، مدير قطاع الإسعاف فى وقت سابق أن " حصيلة القتلى المؤكدة حتى الآن 11 قتيلًا بالإضافة إلى 16 مصابًا".

وأضاف أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

وقال شهود عيون إن عددا من السيارات والدراجات النارية تدمرت بسبب قوة الانفجار.

ويذكر أن حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة عادة ما تشن هجمات في مقديشو في إطار سعيها للإطاحة بالحكومة.