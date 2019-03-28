وزير القوى العاملة الأسبق يعترض على مادة الرئاسة: لا لتصفير العداد.. ورئيس البرلمان يرد: لا نكرر تجربة المادة 76

طالب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، نواب البرلمان بسحب التعديلات الدستورية المقترحة، مؤكدًا اعتراضه على عدد من المواد المقترحة، ورافضًا الربط بين هذه التعديلات والإرادة الشعبية، ورفض ما وصفه بـ "تصفير العداد".

وقال النقابي العمالي خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي الأخيرة في مجلس النواب "جربت المسئولية خسيت 15 كيلوجراما في 7 شهور، عايزين تتعبوا سيادة الرئيس وتكتبوا له مدد ومدد، عايزين تتعبوه ليه؟".

وأضاف: "كفاية اللي جه في الدستور كفاية أنا لفيت الدنيا كلها مؤتمرات أروج لهذا الدستور أنا خايف من أهلي على الأقل والناس التي نرتبط بهم وجدانيًا من وأنا عيل صغير يقولوا أنت راجل نصاب"، متابعًا: "أطالب بسحب هذه التعديلات أنتم تقحمون الخصوم والأعداء والإعلام المعادي، بقينا لقمة طرية، أجلوا الكلام ده مش وقته".

وحذر من أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى ما أسماه بـ "توحش السلطة التنفيذية"، وتساءل :"إزاي نواب يدوا السلطة لحد تاني؟".

وعلق "أبو عيطة"، على نص الدعوة المرسلة له من قبل البرلمان، قائلًا "أرجو تعديل الدعوة

مكتوب الاستجابة للطلبات الشعبية لتعديل الدستور، لا شعبية ولا غيره"، معتبرًا أن مقترح التعديلات جاءت من قبل "ناس قريبة من السلطة للدفاع عن مصالحهم ولا دور للشعب في الموضوع ده".

وشدد على رفضه تعديل المادة 200 وقال: "أنا ابن جمال عبد الناصر والمؤسسة العسكرية وأرفض أن الجيش يدخل الصراعات السياسية لا يجب أن يتدخل، الجيش يحمي وهذا موقع عظيم لو تعلمون، لا يتدخل في تحديد أشكال الحكم، أرجو ألا ندخل على هذا الطريق حرصًا على الوطن، أما الرئيس الحالي فكان ناقص يتكتب الاسم"، متابعًا: "رفضنا تعديلات السادات ومبارك ومرسي والآن المسألة ليست انتقائية، ماذا تم بعد التعديلات هل يستطيع أي منكم يقف أمام الناس؟، أي حد ييجي نصفر له العداد، نرفض تصفير العداد"، وقاطعه عبد العال قائلا "لا لا لا".

واستطرد: "سيبونا نرفع رأسنا أمام الناس، احنا بنعمل تعديلات لا علاقة لها بالديمقراطية ولا دولة حديثة، أعيدوا النظر، اعفوا الرئيس والوطن من هذا الحرج".

وبشأن التمييز الإيجابي ربط أبو عيطة بين التمييز الإيجابي للفئات المستضعفة ومنح مساحات للتنظيمات المدافعة عنهم وضمان الحق في التنظيم، وقال: "ضحكوا علي في لجنة الدستور قالوا لي سنلغي نسبة العمال والفلاحين، نوافق على حق تشكيل النقابات التي ستدافع عن العمال والفلاحين، وافقت حينها وحذفت الـ50% وجاء القانون يحظر العمل النقابي في 90% من المنشآت، فبعد الانفتاح عدد العاملين أقل من 100 عامل".

وأضاف: "الإجراءات الادارية قامت بالباقي، قضيت عمري في العمل النقابي، وأنا مروح مش عايز حاجة الـ 10% الباقية تكفل بها الجهاز الإداري وأجهزة أخرى بمنع التنظيم النقابي، مصر الآن بلا نقابات، خسرنا الـ 50% والنقابات التي تحمي الحقوق".

وتابع: "لو عايزين تمييز إيجابي للمرأة نهتم بإنشاء جميعات نسوية فيها مرأة بجد مقشفة زي اللي سايبنها في البيت مش سيدات المجتمع الراقي"، ولتمكين الشباب طالب بالحق في تشكيل منظمات شباب، وقال إن حقوق العمال والفلاحين والمرأة والشباب يضمنها التنظيمات وهي الحضانة للقوى الضعيفة حتى تقوي نفسها وتقف على حيلها.

وأضاف: "خرجنا مرتين لنسترد الدولة الوطنية المصرية من إيد لجنة السياسات، ومرة أخرى من مكتب الإخوان في المرتين كنا نسترد الدولة الوطنية"، وتساءل "ما الذي قدمناه أليس البرلمان والقضاء والنقابات من مؤسسات الدولة الوطنية المصرية والتنظميمات النسائية والشبابية من أشكال التنظيمات؟"، واستطرد "استردينا الدولة ولم نسترد أدواتها، استبعدوا التمييز الايجابي ومكنوهم من تنظيم أنفسهم".

وعقب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال على كلمة أبو عيطة، قائلًا: "نحن نعدل هذا الدستور طبقًا للمحددات المعمول بها في كل دول العالم، لا نبتدع شيئا.. هذه التعديلات كما يعلم الجميع في أضيق نطاق".

وأكد عدم تغول التعديل الدستوري على المواطنين والذي يقاس بالحقوق والحريات، مؤكدًا عدم المساس بما وصفه بـ"الباب الذهبي"، وعدم تقليص صلاحيات مجلس النواب.

وقال عبد العال: "هذه المواد لا تشكل إلا حوالي 3% و4% من مواد الدستور وأربأ بنفسي بأن يكون التعديل انتقائيًا أو يخاطب شخص معين لا موضع أبدًا لتكرار ما حدث في صياغة المادة 76 التي كتبت في صفحة ونصف وخرجت عن كل المعايير الدستورية".

وبشأن المادة 140 قال: "وكأن التعديلات ليس فيها إلا هذه المادة"، موضحًا أن التعديلات المقترحة حددتها ست سنوات فترتين فقط، وأكد حق الرئيس الحالي في الترشح، وقال: "الرئيس الحالي طالما توافرت الشروط يترشح، القاعدة تقول أن حق الترشح والتصويت من الحقوق السياسية لا يجوز للمشرع تقييدها إلا في إطار ما تقضي به المصلحة العليا".

وأضاف: "ما قلناش فلان الفلاني لا يمكن أصيغ هذه الصيغة، المادة 76 التي أوردت صفات وشروط لا تنطبق إلا لشخص معين ولم يكن في السلطة حينها وصادرت حق الناخبين في اختيار مرشح معي، وماحدش يترشح غيره".