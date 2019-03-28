الجيش العماني ينفذ البيان العملي للتمرين الأمريكي المشترك «جندي البحر»

نفذ الجيش السلطاني العماني، اليوم الخميس، ممثلًا في كتيبة جنوب عُمان بلواء المشاة (11)، مع كتيبة المشاة البحرية الأمريكية المارينز (22) للإنزال، البيان العملي للتمرين العماني الأمريكي المشترك "جندي البحر"، بإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فقد جرت فعاليات البيان العملي للتمرين المشترك بميادين "ربكوت" التابعة للجيش السلطاني العماني، مضيفة أن "القوات المشاركة نفذت الخطط المرسومة بما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من التمرين".

ولفتت الوكالة إلى أن "تنفيذ مثل هذه التمارين يأتي في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لدى منتسبي الجيش السلطاني العماني وضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة".