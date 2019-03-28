باحثون يعثرون بالقرب من البحر الميت على أطول كهف ملحي في العالم

قال باحثون إن هناك كهف ملحي، هو الأطول في العالم، يمتد أسفل جبل سدوم، بالقرب من البحر الميت في إسرائيل.

وحسب الباحثين فإن كهف ملخام يمتد على مسافة تبلغ نحو عشرة كيلومترات. وكان كهف نمكدان الملحي الموجود في جزيرة قِشم الإيرانية، وهو الكهف الذي يسمى "كهف العرايا الثلاثة" يعرف حتى الآن على أنه أطول كهف ملحي في العالم.

وأكد البروفيسور شتيفان كِمبه، أستاذ علم طبقات الأرض الفخري بجامعة دارمشتات للعلوم التطبيقية، أن العلماء لا يعرفون حتى الآن كهفا ملحيا يزيد طوله عن عشرة كيلومترات، مؤكدًا أن أطول كهف ملحي حتى الآن هو الموجود في إيران، والذي يبلغ طوله نحو 5ر6 كيلومترات.

وبذلك سيصبح الكهف الإيراني الآن هو ثاني أطول كهف ملحي في العالم، "وهناك بالطبع تنافس بين باحثي الكهوف، ولكنه تنافس ودي"، وفقا لما رآه عفرائيم كوهين، أحد أعضاء الفريق البحثي.

يشار إلى أن فريقا من الباحثين في مركز أبحاث الكهوف التابع للجامعة العبرية بالقدس و النادي الإسرائيلي لمستكشفي الكهوف و نادي صوفيا سبيليو البلغاري، بدأوا منذ عامين إعادة استكشاف كهف ملخام من جديد.

يقول بوآز لانجفورد، أحد رؤساء فريق الباحثين: "إذا جمعنا إجمالي عدد ساعات عملنا فسيكون الناتج أننا قضينا نحو 1500 يوم تحت الأرض". شارك في الحملات الاستكشافية أكثر من 80 باحثا متخصصا في الكهوف، من تسع دول، من بينها ألمانيا. ومن المقرر أن يتواصل البحث العام المقبل، وذلك لأنه لم يتم بحث جوانب الكهف كلها. ومن الممكن بعد ذلك أن يصبح طول الكهف رسميا أطول عدة مئات من الأمتار الإضافية، حسب الباحثين.

قلب كهوف ملخام هو ما يعرف بغرفة الزفاف، والتي نمت فيها على مدى قرون تماثيل ملحية هائلة الحجم، حيث إن كل نقطة مياه تسقط متسربة عبر سقف الكهف تخلف بعض بلورات الملح، مما ينشأ عنه بمرور الوقت ما يعرف بنوازل الكهوف. وخلافا لكهوف الرواسب الحجرية فإن التماثيل الملحية تنمو أسرع بكثير "بما يصل لمتر كل عام" حسبما يؤكد عفرائيم كوهين.

هذا الكهف معروف منذ وقت طويل بالفعل، حيث كان العاملون بالقرب من البحر الميت يلوذون به سابقا من لهب شمس الظهيرة. كما خضع الكهف للبحث بالفعل في الثمانينيات، من قبل أموس فرومكين، الأستاذ بالجامعة العبرية في القدس.

ولكن منتهى ما وصل إليه الباحثون آنذاك كان 5685 مترا فقط، "حيث كنا قبل ثلاثين عاما نستخدم شريط القياس والبوصلة" حسبما يتذكر فرومكين، مضيفا: "أما اليوم فأصبح لدينا تقنية القياس بالليزر والتي يمكن استخدامها بواسطة الهواتف الذكية".

أوضح فرومكين أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلت الباحثين لا يستطيعون حصر طول الكهف آنذاك.

الكهوف الملحية التي على غرار كهف مَلخام نادرة، حيث إنها تنشأ في المناطق الجافة فقط، والتي تتعرض فيها طبقات الملح للضغط حتى تصل إلى سطح الأرض، وذلك على سبيل المثال من خلال حركات في القشرة الأرضية، "فالملح ليس متصلبا، بل يتدفق، وإن كان ببطء"، حسبما أوضح لانجفورد، مضيفا: "عندما تتزحزح الطبقات الصخرية، فإنها تسبب ضغطا لأعلى، كما يحدث مع معجون الأسنان في أنبوبه".

في أماكن أخرى ينجرف الملح، ولكن السماء لا تمطر إلا نادرا بالقرب من البحر الميت، ولكنها تمطر عندئذ بغزارة. تتسبب هذه الفيضانات المتدفقة في إذابة الملح، وتكون الكهوف بهذه الطريقة، "ولا زال يحدث اليوم عندما يهطل المطر مرة كل عام تقريبا" حسبما أوضح فرومكين، وأضاف: "الكهف حي، إن صح التعبير، إنه مستمر في النمو".