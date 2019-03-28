اللجنة الأولمبية تحظر استغلال صور الأبطال دون عقود إعلانية

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أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تعليمات ‏لجميع الاتحادات من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة ‏ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.‏

وجاءت التعليمات الصادرة من اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات على النحو ‏التالي:‏

‏"في إطار العمل على التخفيف عن كاهل الدولة المصرية من الناحية المالية ‏وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر ‏العربية، والعمل على جلب رعاة من المؤسسات والشركات المختلفة لرعاية ‏اللاعبات واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.‏

وحرصا على مصلحة الرياضيين المتعاقدين مع كافة الرعاة وحفاظا على ‏حقوقهم يرجى التفضل من سيادتكم ومجلس إدارتكم الموقر بمراعاة الآتي:‏

‏1- عدم السماح بالمساس بأي حق للاعب وعدم السماح لأي لاعب ‏بالتنازل عن حقه لأي من الرعاة أو شركات التسويق من غير المتعاقدين ‏معهم.‏

‏2- عدم السماح لأي شركة تسويق رياضي أو أي شركة راعية باستغلال ‏صور لأي من الأبطال الرياضيين بدون وجود حق تسويقي أو تفويض ‏بالإعلان عنهم.‏

‏3 - العمل على تلافي أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة اللاعبين أو على ‏الرعاية أو الوضع المالي للاعبين.‏

‏4- الاهتمام بحقوق اللاعبين الحاصلين على عقود الرعاية وعدم الإضرار ‏بمصالحهم وضرورة الالتزام بالأسس والقوانين والأعراف التسويقية فيما ‏يخص الحقوق الممنوحة للرعاة".‏