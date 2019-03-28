اللجنة الأولمبية تحظر استغلال صور الأبطال دون عقود إعلانية

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تعليمات لجميع الاتحادات من أجل العمل على تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الدولة ووزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة.
وجاءت التعليمات الصادرة من اللجنة الأولمبية لجميع الاتحادات على النحو التالي:
"في إطار العمل على التخفيف عن كاهل الدولة المصرية من الناحية المالية وتطبيقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والعمل على جلب رعاة من المؤسسات والشركات المختلفة لرعاية اللاعبات واللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية.
وحرصا على مصلحة الرياضيين المتعاقدين مع كافة الرعاة وحفاظا على حقوقهم يرجى التفضل من سيادتكم ومجلس إدارتكم الموقر بمراعاة الآتي:
1- عدم السماح بالمساس بأي حق للاعب وعدم السماح لأي لاعب بالتنازل عن حقه لأي من الرعاة أو شركات التسويق من غير المتعاقدين معهم.
2- عدم السماح لأي شركة تسويق رياضي أو أي شركة راعية باستغلال صور لأي من الأبطال الرياضيين بدون وجود حق تسويقي أو تفويض بالإعلان عنهم.
3 - العمل على تلافي أي أخطاء قد تؤثر على مصلحة اللاعبين أو على الرعاية أو الوضع المالي للاعبين.
4- الاهتمام بحقوق اللاعبين الحاصلين على عقود الرعاية وعدم الإضرار بمصالحهم وضرورة الالتزام بالأسس والقوانين والأعراف التسويقية فيما يخص الحقوق الممنوحة للرعاة".