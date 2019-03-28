عالم أمريكي بـ«ناسا»: الأقمار الصناعية ترصد التوسع العمراني على أطراف الدلتا

كشف الدكتور كيرتس وودكوك الأستاذ بجامعة بوسطن بالولايات المتحدة الامريكية والعالم بوكالة ناسا الفضائية، أثناء محاضرة له في مؤتمر الطاقة المتجددة واستدامة المياه الذي تنظمه جامعة طنطا، أنه أجرى بحثاً علمياً تحت عنوان "التوسع العمراني على أطراف الدلتا باستخدام صور الأقمار الصناعية"، موضحاً أن التقاط الصور بالأقمار الصناعية لمنطقة الدلتا على فترات متتالية كشف امتداد العمران إلى أطراف الدلتا.

وأشاد "وودكوك"، بدور المؤتمر في إيجاد حلول لمشاكل الطاقة والمياه من حيث درجة توفرها ونقائها، مؤكداً أن محاور المؤتمر تتميز بعمق فكري متمثل في طرح المشكلة ونطاق وجودها وطرق حلها والأبعاد الاقتصادية والسياسية لهذه الحلول.