توقيع مذكرتى تعاون بين مصر وبلغاريا فى الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

36 شركة بلغارية تزور مركز خدمات المستثمرين لمعرفة فرص التنمية بمحور تنمية قناة السويس

وقعت مصر وبلغاريا مذكرتى تفاهم بالأحرف الأولى فى مجالى الاستثمار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وماجيدا أحمدوفا، نائب المدير التنفيذى لوكالة الاستثمار البلغارية، ونصت على وضع إطار عملى لتعزيز التعاون الثنائى وتبادل الفرص الاستثمارية وتشجيع رجال الاعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة، بحسب بيان لوزارة الاستثمار أمس.

كما وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على مذكرة التفاهم الثانية مع بويكوتاكوف، المدير التنفيذى لوكالة ترويج المشروعات الصغيرة والمتوسطة البلغارية، ونصت على أن يقوم الجانبان بتزويد بعضهما بالمعلومات المتعلقة بالتجارة وفرص الاستثمار والتعاون الاقتصادى، وتشجيع ودعم جميع أشكال التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلدين.

وكان منتدى الاستثمار المصرى ــ البلغارى، قد قرر العمل على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة بين البلدين، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، إطلاق مجلس الأعمال المصرى ــ البلغارى، كإحدى أهم نتائج زيارة الرئيس البلغارى إلى مصر حاليا، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجارى الذى يتجاوز حاليا المليار دولار.

وقال ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغارى، إن المنتدى شهد تمثيل عدد كبير من الجهات الحكومية ما أدى إلى نجاح المناقشات.