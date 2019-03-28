هيئة نرويجية: انخفاض ضغط الزيت وراء تعطل سفينة قبالة سواحل البلاد

رجحت السلطات البحرية النرويجية أن يكون انخفاض ضغط الزيت وراء عطل محرك تسبب في تقطع السبل بسفينة في مطلع الأسبوع الجاري، مما أدى إلى عملية إجلاء جماعي.

وقالت الهيئة البحرية النرويجية اليوم الأربعاء إن النتائج التي توصلت إليها تشير إلى أن "الأمواج العاتية، ربما تسببت في حركات كبيرة في الخزانات لدرجة أوقفت الإمداد إلى مضخات التشحيم".

وكانت سفينة الرحلات البحرية "فايكنج سكاي" قد تعرضت السبت الماضي لمشكلات في المحرك وسط الأمواج العاتية والرياح الشديدة، وكانت السفينة تحمل 1373 شخصا من الركاب والطاقم.

وأضافت الوكالة البحرية أنها أصدرت "إشعارًا عامًا بالسلامة حول ضمان الإمداد المستمر بزيت التشحيم للمحركات والأنظمة الحيوية الأخرى في الظروف الجوية السيئة".

وبدأت بعد ذلك عملية إنقاذ ونقل الركاب جوا بالمروحيات إلى اليابسة. وتم إيقاف الجسر الجوي الأحد الماضي، وسحب السفينة إلى ميناء في مدينة مولدي بعد استعادة بعض قوة المحرك، حيث كان على متنها ما يقرب من 900 من ركابها وأفراد طاقمها عندما رست في الميناء.

وتشارك في التحقيق في هذا الحادث الشرطة النرويجية والمجلس النرويجي للتحقيق في الحوادث ومجلس البحرية النرويجية.