علماء صينيون يكتشفون حفرية طائر من عصر الديناصورات

اكتشفت مجموعة من العلماء في الصين حفرية لطائر تعود إلى عصر الديناصورات قبل حوالي 110 ملايين عام، هو الأول من نوعه الذي عثر في داخل بطنه على بيض لم يفقس.

وذكرت صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية على الإنترنت، أن الحفرية تمثل نوعا جديدا يسمى "أفيمايا شويتزري" وتنتمي إلى مجموعة "انانتيورنيثيس" أي الطيور النقيضة التي كانت وفيرة في جميع أنحاء العالم وتتعايش مع الديناصورات في العصر الطباشيري.

وتم اكتشاف الحفرية المحفوظة بشكل جيد في مدينة يومن بمقاطعة قانسو بشمال غرب الصين، ونشرت نتائج الكشف في دورية نيتشر على الإنترنت.

وقال العلماء إنه نظرا لأن العينة تم سحقها، فقد أدرك الفريق البحثي بمعهد علم الفقريات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن النسيج غير المعتاد كان مجرد بيضة صغيرة تم استخراجها وتحليلها تحت المجهر.

وأشار التحليل التفصيلي للنسيج إلى أن الجهاز التناسلي للطائر لم يكن طبيعيا، حيث تتكون قشرة البيضة من طبقتين بدلا من واحدة كما هو الحال في بيض طائر طبيعي صحي، مما يدل على أن البيض تم الاحتفاظ به لفترة طويلة داخل البطن، والتصقت بجسم الطائر ما أدى إلى وفاته.