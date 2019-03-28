وزير الصحة الألماني يحذر من عواقب على القطاع بسبب خروج بريطانيا

عبر وزير الصحة الألماني، ينز شبان، عن مخاوفه جراء احتمال حدوث مشاكل في توفير منتجات طبية هامة، مثل مستلزمات ضرورية في التشخيص والتحليلات، ومنها اختبار الإيدز الذي يخضع له دم المتبرعين، وذلك في حالة خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وحذر شبان في خطاب للمفوضية الأوروبية قالت صحيفة "هاندلسبلات" إنها حصلت على نسخة منه، من حدوث مشاكل في توفير المنتجات الخاصة بالدم للمرضى في ألمانيا "اعتبارا من منتصف أبريل المقبل على أبعد تقدير".

يشار إلى أن الكثير من الشركات الأوروبية المصنعة للمنتجات الطبية حصلت على تراخيص لصناعة منتجاتها في بريطانيا، وفي حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية فإن الشهادات الصادرة عن المعاهد البريطانية المانحة لشهادات اعتماد لهذه المنتجات ستصبح لاغية.

ونقلت الصحيفة من الخطاب قول الوزير: "في حالة الخروج غير المنظم وبدون التفاهم بشأن اعتماد إجراءات إدارية قابلة للتطبيق فمن المنتظر أن تفقد عشرات الآلاف من المنتجات الطبية قدرتها الرسمية على التداول داخل الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، مما يجعلها لا تتوفر في السوق الأوروبية".

واقترح الوزير الألماني، العضو بالحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، الاتفاق على فترة سماح انتقالية تبلغ 12 شهرا، يسمح فيها للشركات المصنعة بالاستمرار في تسويق منتجاتها وفقا لشروط معينة.