«الشروق» تحيي الذكرى المئوية لثورة 1919 - 28 مارس

بدأت "الشروق" منذ الأول من شهر مارس إحياء الذكرى 100 لثورة 1919، وتستمر في ذلك حتى نهاية الشهر.

وتحاول "الشروق" من خلال 4 موضوعات مسلسلة ونوعية تسليط الضوء على جوانب مختلفة مما حدث قبل 100 عام وساهم في تغيير تاريخ مصر ومحيطها العربي أيضاً، سعياً لتحقيق الاستقلال الوطني وتدشين الدستور ودولة المؤسسات وتوزيع السلطات، لا سيما وأن ثورة 1919 وإن وقعت معظم أحداثها بين عامي 1919 و1920 إلاّ أنها استمرت في خوض معتركات السياسة الخارجية والمحلية حتى تشكيل حكومة سعد زغلول عام 1924، مروراً بصدور تصريح 28 فبراير 1922 وإعلان مصر مملكة مستقلة، وتشكيل لجنة كتابة الدستور، وإجراء الانتخابات التشريعية الأولى.

وفيما يلي موضوعات 28 مارس:

يوميات ثورة 1919 (28): كيف تحولت الثورة من السلمية للعنف؟

على هامش الثورة (28) : الطربوش «الوطني» بـ45 قرشا و«ينال ثقة البكوات»

وطنيات ثورة 1919 (28).. أحمد محرم يندد بفظائع الإنجليز ويحث الشعب على الصمود: إن الحياة لأمة مقدامة

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