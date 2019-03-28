قرر بنك الصادرات والواردات الإفريقي "أفريكسيمبنك"، تقديم منحة بقيمة 1.5 مليون دولار، لدعم جهود الانقاذ لضحايا اعصار إيداي، الذي ضرب دول الجنوب الإفريقي في كل من موزمبيق وزيمبابوي، إضافة إلى مالاوي، بحسب بيان من البنك اليوم.

وقال رئيس البنك، دكتور بينديكت اوراما، إن قرار البنك بتقديم هذه المنحة، اتخذ في اجتماع لمجلس الإدارة في القاهرة في 23 مارس الجاري، موضحا أنه سيتم توزيع المبلغ على أساس حجم الدمار الذي أصاب كل دولة من الدول الثلاث.

وقرر البنك أن يتخذ خطوة على خلفية الدمار الذي خلفه الإعصار، حيث من المتوقع أن يصل عدد القتلى إلى ألف شخص، كما أنه يؤثر سلبا على نحو 2.5 مليون شخص، وقال إن المبلغ سيتم توزيعه من خلال منظمات الاغاثة المحلية، حيث ستكون الأقدر على توزيعه على المناطق الأكثر حاجة له.

وبالإضافة للمساهمة المالية الرسمية من البنك، فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة عمل مبادرة تطوعية تدعم جهود الإنقاذ، وسيتم جمع تلك المساعدات وتوزيعها على الدول الأكثر تضررا، قائلاً: "أتمنى أن تتخذ البنوك الأفريقية الأخرى خطوة مشابهة، وهو ما يشجع عملائهم على المساهمة في جهود الإنقاذ".

وقال "أوراما" إن أعضاء مجلس الإدارة قرروا إرسال ممثلين من البنك للمناطق المتضررة، لتقدير حجم الاحتياجات لبرامجه وتسهيلاته للخروج من الأزمة في الدول الثلاث، موضحًا أن البنك اتخذ تلك الإجراءات لتحسين الأوضاع بسبب تلك الأحداث.