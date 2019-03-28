العثور على أطول كهف ملح في العالم بالقرب من البحر الميت

عثر باحثون في إسرائيل على أطول كهف للملح في العالم أسفل جبل سدوم بالقرب من البحر الميت.

وقال الباحثون إن "كهف ملخام" يمتد لمسافة أكثر من عشرة كيلومترات، مما يجعله أطول من كهف نمكدان الملحي الموجود في جزيرة قِشم الإيرانية، الذي كان يعرف حتى الآن على أنه أطول كهف ملحي في العالم.

وأكد البروفيسور شتيفان كِمبه، أستاذ علم طبقات الأرض الفخري بجامعة دارمشتات للعلوم التطبيقية، أن العلماء لا يعرفون حتى الآن كهفا ملحيا يزيد طوله عن عشرة كيلومترات، مؤكدا أن أطول كهف ملحي حتى الآن هو الموجود في إيران، والذي يبلغ طوله نحو 5ر6 كيلومتر.

يشار إلى أن فريقا من الباحثين في مركز أبحاث الكهوف التابع للجامعة العبرية بالقدس والنادي الإسرائيلي لمستكشفي الكهوف و نادي صوفيا سبيليو البلغاري، بدأوا منذ عامين في إعادة استكشاف كهف ملخام من جديد.