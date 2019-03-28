ذكرت صحيفة «جمهورييت» التركية، أمس، أن إدارة الشبكة الدولية «سى. إن. إن» بالولايات المتحدة تحقق فى شكاوى من أحزاب المعارضة التركية ضد قناة «سى. إن. إن. تورك» بعدما نشرت خبرا يتهم المعارضة بأنها تضم إرهابيين فى قوائم المرشحين للانتخابات المحلية المقرر إجراؤها فى 31 مارس الحالى.

ونقلت الصحيفة عن النائب عن حزب الشعب الجمهورى يورتار أوزجان، قوله إنه «بعد تقديم شكوى إلى الإدارة العليا بالشبكة الدولية لقنوات «سى. إن. إن» بدأ التحقيق مع مديرى قناة «سى. إن. إن. تورك» بسبب نقلها أخبارا غير صحيحة، فى إطار حملة لحكومة العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) فى تركيا» لتشويه مرشحى المعارضة.

وكانت «سى. إن. إن. تورك» نقلت عن صحيفة «صباح» الموالية للحكومة التركية، قوائم تضم مرشحين عن أحزاب «الشعب الجمهورى» و«الخير» و«السعادة» تتهمهم دون أدلة، بالانتماء لمنظمات تصنفها أنقرة بـ«الإرهابية».

وصرح وزير الداخلية التركى سليمان صويلو قبل أيام بأن الحكومة ستنشر أسماء 378 مرشحا للانتخابات المحلية، يرتبطون بمنظمات «إرهابية»، متوعدا بأن يتم تعليق مناصبهم إذا تم انتخابهم.