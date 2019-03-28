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السفينة «المخطوفة» تصل سواحل مالطا

فاليتا - د ب أ
نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 1:26 م | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 1:26 م

وصلت السفينة التي استعادت السلطات المالطية السيطرة عليها صباح اليوم الخميس، بعدما خطفها مهاجرون أمس، إلى سواحل مالطا.

وبث الإعلام المحلي مقاطع لوصول ناقلة النفط "إل هيبلو 1" إلى مالطا في 8:30 من صباح اليوم.

وكان الجيش ذكر أن قبطان السفينة قال في رسائل متكررة، عبر الاتصالات اللاسلكية، إنه لا يسيطر على السفينة وأن عددا من المهاجرين يجبرونه ويجبرون طاقم السفينة ويهددونهم من أجل المضي بهم إلى مالطا.

وتمكنت قوات من الجيش من اعتلاء السفينة على مسافة 30 كيلومترا من الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، ومن ثم اقتيادها إلى سواحل البلاد.

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