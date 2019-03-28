مالطا تلقي القبض على 5 مهاجرين بعد وصول السفينة «المخطوفة» لسواحل البلاد

وصلت السفينة التجارية التي استعادت السلطات المالطية السيطرة عليها صباح اليوم الخميس، بعدما خطفها مهاجرون أمس، إلى سواحل مالطا.

وصرح مصدر مسؤول، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأنه تم إلقاء القبض على خمسة من المهاجرين الـ108 الذين كانوا على متن ناقلة النفط "إل هيبلو 1" بعدما رست السفينة بالقرب من فاليتا، وذلك للاشتباه في أنهم قادوا ثورة المهاجرين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنه جرى توقيف الخمسة على متن السفينة، وأنهم "أبدوا مقاومة محدودة عندما اعتلى عناصر القوات المسلحة المالطية السفينة".

وقام مهاجرون آخرون بتقبيل الأرض لدى وصولهم. وصرح متحدث حكومي بأن السفينة كانت تقل 12 طفلا و19 سيدة و77 رجلا.

وكان الجيش المالطي قال في بيان الليلة الماضية إن مهاجرين استولوا على ناقلة النفط عندما كانت على بعد ستة أميال من الساحل الليبي.

وقالت القوات المسلحة المالطية، في بيان، اليوم إنه جرى إرسال وحدة من العمليات الخاصة وأنها تمكنت من اعتلاء السفينة وتأمينها بهدف تسليم قيادتها مرة أخرى لقبطانها، وذلك بعدما أكد القبطان في رسائل متكررة، عبر الاتصالات اللاسلكية، أنه لا يسيطر على السفينة وأن عددا من المهاجرين يجبرونه ويجبرون طاقم السفينة ويهددونهم من أجل المضي بهم إلى مالطا.

وأضافت أنه جرى اقتياد السفينة وطاقمها وجميع المهاجرين إلى "بويلر وارف" ليتم تسليمهم إلى الشرطة من أجل المزيد من التحقيقات. ووصلت السفينة إلى مالطا في الثامنة والنصف من صباح اليوم (0730 بتوقيت جرينتش).

وقال رئيس الوزراء المالطي، جوزيف موسكات، على موقع موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، :"تهانينا للقوات المسلحة المالطية لعمليتها الناجحة على السفينة المخطوفة في البحر المتوسط".

وتعليقا على الحادثة، وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المهاجرين بـ"القراصنة"، وتعهد بعدم السماح بأي موطئ قدم لهم في إيطاليا.