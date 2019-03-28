تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على مليوني جنيه بمستندات مزورة من البنوك لـ22 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى مجمع محاكم طرة اليوم الخميس برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون و214 ألف جنيه بموجب 100 شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة، لجلسة 22 أبريل للاطلاع.

كشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك.

ووجهت له النيابة تهم قيامه بتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز ائتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعون للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.