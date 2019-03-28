برلين تحظر ناشطة فلسطينية من الظهور في فعالية عامة

منعت السلطات الألمانية الناشطة الفلسطينية رسمية عودة من الظهور في فعالية عامة مجددا أمس الأربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في برلين إنه تم منع الناشطة (72 عامًا) من الظهور في فعالية نظمتها شبكة صامدون الفلسطينية كي تبدأ مساء أمس.

وتم منع عودة مؤخرًا من التحدث في اجتماع حاشد، كما ألغى مجلس شيوخ برلين تأشيرتها لمنطقة شينجن مفتوحة الحدود في أوروبا، وأشار المجلس إلى أن السبب هو أن هناك خطرًا من خطاب الكراهية المعادي لإسرائيل.

ولا يُسمح لرسمية بالمشاركة في الفعاليات السياسية أو التحدث فيها قبل أن تغادر البلاد.

وقدمت عودة طعنا طارئًا ضد سحب التأشيرة، لكن المحكمة أيدت الترحيل، فقدمت طعنا أمام محكمة أعلى درجة.

يذكر أن عودة أدينت في إسرائيل عام 1970 بتنفيذ هجوم بقنبلة أدى إلى مقتل شخصين في القدس.