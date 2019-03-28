قال الفنان هشام إسماعيل إن مسلسلاته التي عرضت داخل الموسم الرمضاني ظلمت كثيرًا في المشاهدة؛ بسبب ازدحام القنوات والعروض الحصرية، مثل «ذات» و«رسايل» و«الباب في الباب»، وهو ما يفسر النجاح الكبير لمسلسل «أهو ده اللي صار» المعروض خارج رمضان.

وكشف إسماعيل، في حوار له ببرنامج «قول يا كبير» مع صبري زكي على راديو «إينرجي»، عن أن أول ظهور سينمائي له كان مع الفنان الكبير أحمد زكي قبل 16 عاما في فيلم «معالي الوزير»، حيث ظهر في المؤتمر الذي أعقب وفاة عطية عصفور، مشيرا إلى أنه سار في الطريق الطبيعي لأي ممثل بدءًا من مسرح الجامعة، ثم مسرح الهواة والمهرجانات المسرحية، ثم عرض نفسه على ريچيسير أخبره باحتياج ممثلين لأدوار صغيرة في فيلم أحمد زكي الجديد، وبالفعل حصل على الدور.

كما أوضح أن فيلمه «فزاع» كان يُحارب في السينمات لأسباب سوقية بحتة، حيث يريد القائمون على سوق السينما استمرار نفس الأنواع التجارية المتعارف عليها التي تضمن الأرباح، وذلك رغم تحقيق الفيلم 600 ألف جنيه في أول أسبوع.

وتابع هشام أن «الشيخ الزهار» -شخصيته في مسلسل «أهو ده اللي صار»- شخص محب للفن يحدث له تحول بانضمامه لجماعة الإخوان «هو فنان متزمت من جواه»، وأنه لم يقلد الفنان الراحل عبدالمنعم إبراهيم وإنما ربط الناس بينه وبين إبراهيم لأنه أبرع من قدم هذه الشخصية.

وكشف إسماعيل عن أن المسلسل تم تكثيفه لـ30 حلقة؛ لأنه كان مخصصا للعرض في رمضان، ولكنه على الورق كان مكتوبا في 60 حلقة.