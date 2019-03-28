نيوزيلندا تصدر أوامر مراقبة ضمن تحقيقات «مجزرة المسجدين»

رئيسة وزراء نيوزيلندا: ارتدائى الحجاب خلال لقاء أسر الضحايا بعث الأمان فى نفوسهم

سمحت السلطات النيوزيلندية، أمس، لوكالات المخابرات بالقيام بأنشطة تجسسية وتنصت ومراقبة فى إطار التحقيق فى الهجوم الإرهابى على مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش، الذى أسفر عن استشهاد خمسين شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة وإصابة 50 آخرين.

وأعلن وزير المخابرات أندرو ليتل، أنه وقع أوامر مراقبة فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات حول المجزرة.

وأضاف ليتل لإذاعة «راديو نيوزيلندا»: «أعطيت الوكالات السلطة للقيام بأنشطة اقتحامية بموجب أوامر لا يسعنى كشف عددها».

وأشار ليتل إلى أن أجهزة المخابرات كانت تراقب بصورة اعتيادية ثلاثين إلى أربعين شخصا، لكن هذا العدد ازداد الآن، من غير أن يحدد حجم هذه الزيادة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح وزير المخابرات أن هذه الأوامر تسمح بأى أنشطة، من المراقبة الشخصية إلى التنصت على الاتصالات، مؤكدا ثقته بأجهزة المخابرات، مشددا على أنه «من المبكر» القول إنها فشلت قبل استكمال التحقيق فى عملها.

فى غضون ذلك، بقيت الشرطة على صمتها من دون أن تكشف أى معلومات حول عمليتى دهم نفذتهما صباح أمس الأول وفجر أمس، مكتفية بالقول إن العملية الأولى «على ارتباط بتحقيق جار».

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة فتح تحقيق إثر وفاة رجل فى ظروف مشبوهة بعد مواجهة طويلة مع الأمن فى كرايست تشيرش، من غير أن تظهر مؤشرات فى الوقت الحاضر إلى ارتباط الحادث بمجزرة المسجدين فى هذه المدينة.

وعثرت الشرطة، مساء أمس الأول، على مخبأ أسلحة فى منزل الرجل البالغ من العمر 54 عاما خلال مداهمة تقررت إثر تلقى بلاغ عن «سلوك مشبوه».

واعترضت الشرطة الرجل فى سيارته فى حى ريتشموند بارك وباشرت معه مفاوضات استمرت ثلاث ساعات.

وحين تمكن الشرطيون أخيرا من الاقتراب من السيارة تبين لهم أن الرجل مصاب بجرح خطير بالسلاح الأبيض، وتوفى بعد ذلك بقليل، ولا تعرف الشرطة كيف أصيب الرجل ولم تعثر على أى سلاح أو مادة متفجرة فى السيارة.

من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرنك إنها لم تكن تتصور أن ارتداءها الحجاب خلال زيارتها لتعزية أهالى الضحايا وطمأنتهم، سيبث الأمان فى نفوسهم.

وبسؤالها عن سبب ارتدائها الحجاب خلال زيارة التعزية، أجابت أرديرن فى مقابلة مع قناة «تن نتورك» الأسترالية: «لم أفكر فى الأمر كثيرا، لكن اعتقدت أنه سيكون مناسبا».

وأضافت أرديرن: «لم أكن أعتقد أن ارتدائى الحجاب من شأنه أن يبعث فى نفوسهم كل هذا الشعور بالأمان»، مؤكدة أن «بث الأمان فى نفوس الناس مسئولية تقع عاتقها».

وتجرى الجمعة المقبلة مراسم تكريم وطنية لضحايا المجزرة وحضت الشرطة السكان على لزوم أعلى درجات الحيطة واليقظة.