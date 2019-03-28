حليف لـ«ماي»: على بريطانيا الاختيار بين الاتفاق الحكومي أو «بريكست سهل»

أكد قيادي بارز بحزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أن نواب مجلس العموم أمام خيارين: إما دعم الاتفاق الذي توصلت إليه ماي لتنظيم الخروج من الاتحاد الأوروبي، وإما خروج "أسهل قليلا" تظل بريطانيا معه ضمن اتحاد جمركي مع التكتل الأوروبي.

ورفض مجلس العموم الليلة الماضية ثمانية اقتراحات غير ملزمة على بدائل لاتفاق ماي، ما زاد من حالة الغموض بشأن الخروج من الاتحاد.

وتجدر الإشارة إلى أن اقتراحين يتعلق أحدهما بإجراء استفتاء على الخروج نفسه والثاني بالبقاء في اتحاد جمركي قد حصلا على نسبة عالية من الأصوات، إلا أنهما رُفضا بفارق ضئيل.

وقال داميان جرين، نائب ماي السابق وصديقها منذ فترة طويلة :"إذا ما كنتم ترغبون في الخروج باتفاق، وهو ما ترغب فيه الغالبية العظمى من أعضاء مجلس العموم ... فإن الخيار يبقى الآن بين اتفاق الحكومة، وهو الذي سأظل أصوت له، وبين اتحاد جمركي".

وقال جرين في تصريحات لإذاعة "بي بي سي" إن :"الاتحاد الجمركي كان ينقصه ثمانية أصوات فقط من أجل الفوز يوم أمس، وهذا يعد بريكست أسهل قليلا من اتفاق الحكومة".

وكانت ماي قالت أمام اجتماع لنواب حزبها أمس أنها ستتخلى عن منصبها فور المصادقة على الاتفاق، في مسعى لحشد الدعم له، إلا أن جرين قال إنه يتوقع من ماي أن تواصل الكفاح.

ومن المتوقع أن تعقد ماي تصويتا ثالثا على اتفاقها يوم غد، وذلك بعدما رفضه النواب مرتين بأغلبية كبيرة.