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تكليف محمد نوار رئيسا للإذاعة.. ونادية مبروك لصوت القاهرة


نشر فى : الخميس 28 مارس 2019 - 3:22 م | آخر تحديث : الخميس 28 مارس 2019 - 3:22 م

أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا، اليوم الخميس، بتكليف الإذاعي أحمد نوار بمهام رئيس الإذاعة، وذلك خلفا للإذاعية نادية مبروك.

فيما صدر قرار آخر بتكليف نادية مبروك بمهام رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.


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