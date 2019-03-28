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أصدر حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا، اليوم الخميس، بتكليف الإذاعي أحمد نوار بمهام رئيس الإذاعة، وذلك خلفا للإذاعية نادية مبروك.
فيما صدر قرار آخر بتكليف نادية مبروك بمهام رئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.