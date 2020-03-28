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«الصحة الأفغانية»: 104 حالات إصابة بفيروس كورونا حتى الآن

أ ش أ
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 12:36 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 12:36 م

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية اليوم السبت، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 104 حالات حتى الآن.

ونقلت وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية - في نسختها الانجليزية - عن مسؤولين في الوزارة - لم تسمهم - القول إن الوزارة فحصت أمس الجمعة، أشخاصًا يشتبه في إصابتهم بالفيروس في إقليمي "هرات" و"فراه" ووجدت أن 14 منهم مصابون بالفيروس.

وكان مجلس الوزراء الأفغاني قرر أمس الجمعة، فرض حظر تجول في العاصمة كابول؛ في محاولة لمكافحة انتشار فيروس (كوفيد-19) في البلاد.

وتبنت الحكومة الأفغانية هذا الإجراء وسط زيادة حادة في حالات الإصابة في الدول المجاورة؛ حيث سجلت باكستان حتى الآن 1400 حالة إصابة.. بينما تشير تقارير في الهند إلى أن عدد الإصابات تجاوز 800.


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