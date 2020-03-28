جنوب إفريقيا: اعتقال 55 شخصا في اليوم الأول من الإغلاق في مواجهة كورونا

اعتقلت السلطات في دولة جنوب أفريقيا، 50 شخصا، في اليوم الأول من الإغلاق الذي فرضته البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الشرطة الجنوب أفريقي بيكي سيلي، في تحذير لمخالفي إجراءات الإغلاق، سيواجهون "القوة الكاملة للقانون".

وذكرت دائرة شرطة جنوب أفريقيا، أن بعض المعتقلين كانوا تجمعوا في الشوارع في أجواء احتفالية، في حين تم القبض على آخرين وهم يتناولون الكحول في مجموعات.

وقال سيلي: "هذه الحرب التي وجدنا أنفسنا فيها ليست حربا ضد أي مواطن في هذا البلد، ولكنها حرب ضد عدو مشترك، وهو فيروس كورونا، كل من يخالف القانون ويختار الانضمام إلى العدو ضد المواطنين سيواجه القوة الكاملة للقانون".

جدير بالذكر أن جنوب أفريقيا طبقت إغلاقا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من منتصف ليلة الخميس/الجمعة في محاولة للحد من انتشار الجائحة. ويستثنى من الإغلاق الخدمات الأساسية مثل متاجر المواد الغذائية والخدمات الطبية. كما أغلقت البلاد حدودها.