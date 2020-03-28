الصحة السعودية: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليرتفع عدد الإصابات في البلاد 1203 حالات.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في مؤتمر صحفي يومي، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه" تم تسجيل وفاة مواطن بالرياض ليصل إجمالي الوفيات إلى 4، وتعافي حالتين جديدتين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، كما أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في المملكة بلغ 1203 حالات من بينها 10 حالات قادمة من الخارج".

وأكد العبد العالي، أن الوزارة تقوم بالإجابة على أي استفسار طبي، لافتا في الوقت ذاته إلى أن المملكة في طليعة دول العالم في عدد الاختبارات التي تجرى، داعيا إلى الالتزام بالمنازل حتى خارج وقت منع التجول الجزئي.