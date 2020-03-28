إيران تسجل 139 وفاة و3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، 139 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إضافة إلى تسجيل 3076 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي -نقلته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية- إن عدد المصابين بالفيروس في إيران بلغ 35 ألفا و408 شخصا، بينما المتوفين وصل عددهم إلى 2517 شخصا فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 11 ألفا و679 شخصا.

وأضاف جهانبور أنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 3076 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه بين ما يزيد عن 35 ألف مصاب بالفيروس يوجد 3206 في حالة حرجة.