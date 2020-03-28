 بالفيديو.. سكان فيينا يشعلون الشموع للخلاص من وباء كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. سكان فيينا يشعلون الشموع للخلاص من وباء كورونا

نور رشوان
نشر فى : السبت 28 مارس 2020 - 2:32 م | آخر تحديث : السبت 28 مارس 2020 - 2:32 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، السبت، مقطع فيديو يرصد قيام عدد من سكان فيينا بإشعال الشموع، والتجمهر عند «عمود الطاعون» للصلاة من أجل الخلاص من وباء كورونا، ورد خطره عنهم.

جدير بالذكر أن «عمود الطاعون» هو عبارة عن نصب تذكاري، تم تشييده في فيينا عام 1679، بعدء وباء الطاعون العظيم، ويعتبر من أشهر القطع الفنية في المدينة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، حتى مساء اليوم السبت، إلى أكثر من 27 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 590 ألف إصابة.

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