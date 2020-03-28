الداخلية الكويتية تنفي تسجيل إصابات بكورونا داخل السجن المركزي

نفت وزارة الداخلية الكويتية، مساء اليوم السبت، تسجيل أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» داخل السجن المركزي.

وقالت «الداخلية الكويتية» نقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، «غير صحيح ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابة نزلاء بالسجن المركزي بفيروس كورونا»، مؤكدة على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة النزلاء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 28 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 622 ألف إصابة.