عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا يتجاوز 100 ألف في أمريكا

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تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، 100 ألف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي، طبقا لخريطة تتبع مرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس لجامعة جونز هوبكنز، نصفها في ولاية نيويورك.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليمات للبنتاجون بدعوة أفراد من قوات الاحتياط التابعة للجيش بالمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

وكان الرئيس السابق، باراك أوباما قد أصدر أمرا مماثلا خلال أزمة إيبولا عام 2014.

ويشارك مهندسون بالجيش في إقامة مستشفيات ميدانية، فيما يتم أيضا الاستعانة بالحرس الوطني لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.