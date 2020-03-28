وزارة التجارة العراقية تعلن إصابة وكيلها الأقدم بفيروس كورونا

أعلنت وزارة التجارة العراقية اليوم السبت إصابة وكيلها الأقدم وليد الحلو بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "الحلو يرقد الآن في إحدى المستشفيات في العاصمة بغداد" .. مشيرة إلى أنه "لم يكن يمارس عمله في الوزارة قبل وبعد الإصابة كونه كان في إجازة رسمية لأكثر من 15 يوما بسبب وعكة صحية وخلال الإجازة شخص بإصابته بفيروس كورونا، كما نؤكد عدم لقائه بالوزير ولم يحتك به ولا بأي من قيادات الوزارة والمنتسبين".

وأوضحت أنه "تم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتعلق بتعفير وتعقيم المكتب وحجر الجهات ذات العلاقة بالمصاب وفق التعليمات التي تصدرها الجهات الصحية المخولة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية - في وقت سابق اليوم - تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع المجموع الكلي للمصابين إلى 506 إصابات و42 حالة وفاة.