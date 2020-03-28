أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه من ضمن المهام المكلفين بها هي إعادة النظر في أوراق المرشحين في انتخابات اتحاد الكرة.

وقال فضل في تصريحات لـ"أون تايم سبورت":«لا يصح أن تكون عضوا في مجلس إدارة نادٍ وتشارك في الانتخابات، من ضمن المهام المُكلفين بها إعادة النظر في المرشحين.

وأضاف:«اللائحة لم تعرض على الجمعية العمومية حتى الآن، بعد 30 يونيو ستعتمد وقتها ستتضح الشروط للجميع».

وواصل:«اللائحة ستذهب للجمعية العمومية، وسيكون في نقاش كامل لجميع البنود، وبند تضارب المصالح يتواجد في كل المؤسسات».

وأكد فضل في نهاية حديثه:«نقدم تقريرا للفيفا كل شهر، والأمانة تقتضي أن نوضح كل الأمور للاتحاد الدولي، وكما قلت سنرى ما ستوافق عليه الجمعية العمومية، وكل الأمور يجب أن تتضح أمام الناس، لأن طريقة الالتفات أصبحت مكشوفة أمام الجميع».