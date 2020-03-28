محافظ كفرالشيخ يتابع إجراءات التفتيش بالأكمنة الحدودية مع المحافظات المجاورة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار ومواصلة الجهود لاحكام السيطرة على محاور ومنافذ المحافظة وانتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفرالشيخ والمحافظات المحيطة، من خلال الكشف على جميع المواطنين القادمين إلى مدينة دسوق من المحافظات المجاورة، بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، لرصد أي حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ.

وأكد نور الدين أن تلك الحالات يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الصحة، كما تم الكشف على العاملين بديوان مجلس مدينة دسوق والمتواجدين بالعمل، تحت إشراف اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة مُمثلة فى الصحة والجهات المعنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتفعيل المشاركة المجتمعية في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة، والتي تضمنت زيادة أعداد فرق التقصي الوبائي، وأعمال التطهير بكافة المنشآت بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة، وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الدولة وفي إطار من التعاون والتنسيق الفاعلين بين كافة الجهات المعنية.