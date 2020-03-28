سوريا تمنع تنقل المواطنين بين المراكز من الغد وتمدد تعطيل الدراسة حتى 16 أبريل

قرر الفريق التابع للحكومة السورية المعني بمتابعة الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، اليوم السبت، منع تنقل المواطنين بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف في جميع الأوقات لغير المصرح لهم اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا من غد الأحد، وحتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأنه تم تكليف وزير الداخلية السوري اللواء محمد رحمون بالإشراف على تنفيذ القرار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحواجز العسكرية وتكثيف الدوريات لضمان حسن التزام المواطنين بهذا القرار، موضحا أن هذا الإجراء مستمر حتى إشعار آخر.

وفي السياق ذاته، قررت وزارة التربية تمديد تعطيل المدارس العامة والخاصة والمعاهد التابعة لها والجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا اعتبارا من 2 إلى 16 أبريل المقبل.