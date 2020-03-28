مطار صبيحة في اسطنبول يعلق جميع الرحلات للحد من انتشار كورونا

جرى تعليق جميع رحلات الطيران في ثاني أكبر مطار في إسطنبول، صبيحة جوكتشن، بدءا من منتصف ليلة اليوم السبت، عقب انخفاض كبير في أعداد الركاب بسبب وباء كورونا المستجد، حسبما قال المطار في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال جانان صويصال، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالمطار: "سيتم إيقاف جميع رحلات الطيران من وإلى صبيحة جوكتشن بعد هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية قادمة من رحلة مقررة من ملاطيا قبل منتصف الليل".

ولم يتضح بعد موعد استئناف الرحلات الجوية.

كان الرئيس رجب طيب أردوغان، أعلن أمس الجمعة تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية من تركيا وإليها في إطار الإجراءات الحكومية للحد من الوباء.

كما تم فرض قيود على الرحلات بين المدن وسيحتاج المسافرون إلى موافقة المحافظين المحليين.

ووفقا للبيانات الحكومية، بلغ عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في تركيا 92 حالة، فيما تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 5600 حالة.