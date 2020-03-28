مرتضى: كورونا لا يهدد استمرار كارتيرون مع الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ما يتردد حول رحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، عن تدريب الفريق، بعد تعليق النشاط الرياضي وأزمة كورونا.

وقال مرتضى، في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "صدى البلد": "كارتيرون مستمر مع الفريق في وجود أزمة كورونا أو لا، وهو رجل محترم وملتزم".

وتابع: "المدرب الكبير نعرفه من خلال تشكيلة اللاعبين خلال المباريات وإجراء التغييرات وهذا يجيده المدرب الفرنسي، والدليل مباراة الترجي".

وأضاف: "محمود علاء وقع في مكتبي على التجديد والعقد موجود، هذه المشكلة الكثير يثير الشكوك حول النادي فقط".

وتطرق للحديث عن إقالة كافة الأجهزة الرياضية في النادي، قائلًا: "النشاط الكروي والموسم الرياضي، يوم 14 أبريل يتم إيقافه وإنتهاءه هذا أمر طبيعي، جميع الأجهزة الفنية والإدارية لفرق الناشئين، تتقدم باستقالتها اليوم التالي فورًا".