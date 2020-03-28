هل تشن الصحة حملة للكشف عن فيروس كورونا؟ متحدث الوزارة يجيب

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الأخبار المتداولة حول إجراء الوزارة حملة للكشف على فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مماثلة لحملة «100 مليون صحة».

وقال «مجاهد» أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن تحليل الـPCR المخصص للكشف عن فيروس كورونا لا يتم عمله إلا للأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض، مشيرًا إلى أن إجراء التحليل لكل المواطنين غير علمي وغير صحيح.

واستطرد: «مش كل حد يرغب في التحليل يجريه والعملية ليست عشوائية»، لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان تجري التحليل للحالات التي تشتبه في إصابتها بـ«كوفيد - 19» أو المخالطين لحالات الإصابة.

وأشار متحدث الوزارة إلى إجراء التحليل السريع لفيروس كورونا لكل المصريين الذين يتم إجلاؤهم من دول العالم، نافيًا صحة الخريطة المتداولة حول أماكن الإصابات في مصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»؛ إضافة إلى ست وفيات؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 576 حالة.