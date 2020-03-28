نظمت مستشفى الدلنجات المركزي، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، مبادرة "الزم بيتك وإحنا نجيلك"، التي تهدف لزيارة المريض بالمنزل، وخاصة خلال فترات حظر التجوال، بداية من 7 مساء وحتى 6 صباحا، بمشاركة عدد كبير من أطباء المستشفى المتطوع بالمبادرة، والانتقال بسيارة الوحدة المحلية إلى مكان المريض، والكشف وعمل اللازم له من خلال التنسيق بين كامل غطاس رئيس المركز، ودكتور رضا بكر مدير المستشفى.

وتم بالأمس تدشين المبادرة بأول تلك الزيارات المنزلية لمريض في قرية إبياء الحمراء لعمل عملية بزل (استسقاء بالبطن).

ومن جانبه، ثمّن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المبادرة، مؤكدا على الروح الوطنية والإنسانية التي يتحلى بها جميع المواطنين وخاصة أطقم الأطباء والتمريض وكل التخصصات الطبية، والدور الكبير الذي يقومون به وخاصة في الوقت الحالي.