وفاة صبي أمريكي بعد رفض علاجه من فيروس كورونا لعدم وجود تأمين طبي عليه

حُرم صبي صغير يعتقد أنه توفي بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد – 19) من العلاج في عيادة للرعاية العاجلة في كاليفورنيا لأنه لم يكن لديه تأمين صحي، حسبما أفاد ريكس باريس عمدة مدينة لانكستر شمال لوس أنجيليس ، بولاية كاليفورنيا الأمريكية اليوم الجمعة.

وتسببت وفاة الصبي التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع في صدمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يعتقد أنها أول وفاة لقاصر في البلاد ناتجة عن كوفيد – 19، الذي كان يعتقد في السابق أنه يستهدف فقط بعض كبار السن والذين يعانون من حالات مزمنة.

وقال باريس، إن الصبي صاحب الـ17 عامًا: "لم يكن لديه تأمين ، لذلك لم يعالجوه" ، موضحا أنه بعد إبعاده عن مركز الرعاية العاجلة ، تم إرساله إلى مستشفى عام ، لكنه "أصيب بسكتة قلبية" في الطريق.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها جامعة جون هوبكنز ، يوجد في ولاية كاليفورنيا 4200 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتخطت الولايات المتحدة الآن جميع دول العالم من حيث عدد الإصابات التي بلغت نحو 97 ألف حالة.