أهالي كفر الشيخ يواجهون فيروس كورونا بالبقاء في منازلهم

تابع جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، التزام المواطنين في منازلهم لليوم الرابع، تطبيقا لقرار الحظر بالمحافظة، ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على تطبيق نظام حظر التجوال بكل حزم وفقًا للتعليمات التى وضعتها الحكومة المصرية، وعلى الأهالي أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وأسرهم لهذا الخطر.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية لتنفيذ القرارات من خلال غرف عمليات منعقدة على مدار الساعة، والتواصل المباشر والدائم بين كافة الجهات المعنية، وفقًا لخطة الاستعدادات التي تنفذها المحافظة بكافة أجهزتها المعنية والمعاونة لإنجاح جهود الدولة بهدف إلى مُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد.