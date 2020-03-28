أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة، أن اللجنة ليس لها أي مصلحة، مشيرًا إلى أن كل هدفها تطوير الكرة المصرية، ومواكبتها للكرة العالمية، كما أن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق لا يتدخل في وضع اللائحة وأن الحديث عن ذلك الأمر يعد إهانة كبيرة للأعضاء الحاليين.

وقال فضل في تصريحات مع قناة "أون تايم سبورت":« العنصر الوحيد الذي ليس له أي مصلحة هو اللجنة الخماسية، فنحن لن نترشح، ولا نريد أي شئ، كل هدفنا هو تطوير الكرة المصرية، وإنشاء أساس ناجح للفترة القادمة».

وأضاف:«نحن لا نفضل شخص على آخر، من الممكن أن تظهر شائعات بكثرة خلال الفترة القادمة فكل فرد يتحدث من أجل مصلحته الشخصية».

وواصل:«كل شئ خاص باللائحة سيعرض على الجمعية العمومية، وهي صاحبة الحق في تعديل البنود أو الموافقة عليها، علما بأن الفيفا تتدخل في وضع الأساسيات وأيضا تراقب الأوضاع».

وبالحديث عن موعد اعتماد اللائحة:« الآن نحن في أحداث خارجة عن الإدراك تماما، وأتمنى أن تمر سريعا هذه المرحلة، كما قلت الانتخابات سوف تقام بعد عرض اللائحة على الجمعية العمومية ومن المفترض أن يتم ذلك نهاية شهر يونيو القادم».

وأضاف:«الجمعية العمومية 96 ناديا حتى في حالة إلغاء النشاط الرياضي، وأؤكد أن ما ننفذه يصب للمصلحة العامة».

كما تطرق للحديث عن تدخل هاني أبوريدة وأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق في وضع اللائحة وقال:« ابوريدة ومجاهد لا يتدخلان لا من قريب ولا من بعيد في وضع اللائحة الجديدة، والحديث عن ذلك عدم احترام لنا».