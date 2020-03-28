رحلات من واشنطن ولندن خلال ساعات لنقل المصريين العالقين

«الطيران» تطلب من مجلس الوزراء الحصول على دعم من «الحزمة المالية»

مصدر: نتفاوض مع «إيرباص» و«بوينج» لتأجيل أقساط الطائرات المستأجرة



كشف مصدر رفيع المستوى، أن شركة مصر للطيران تسير خلال ساعات رحلات رحلة أو اثنتين من واشنطن أو نيويورك لنقل المصريين العالقين هناك، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الخارج، كما من المنتظر أن تنظم الشركة الوطنية اليوم وغدا ثلاث رحلات تنقل مواطنين إنجليز من مصر، وتعود بمصريين مازالوا فى لندن.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن مصر للطيران سيرت رحلتين من مطار جاتويك فى لندن، كما نظمت خمس رحلات يومية بدأت من يوم الأربعاء الماضى لنقل مصريين من الكويت.

فى سياق متصل قال المصدر، إن وزارة الطيران تعتزم التقدم بطلب للحصول على مبلغ من الحزمة المالية التى قدرتها الدولة بـ100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته، لمساندة الشركة الوطنية «مصر للطيران» فى الأزمة التى تمر بها الآن، مع توقف حركة الطيران.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى 14 من مارس الحالى، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إن المستلزمات الطبية والرعايات المركزة هى أهم أوجه إنفاق مبلغ الـ100 مليار جنيه التى خصصها الرئيس السيسى لمواجهة وباء فيروس «كورونا».

«الخسائر التى نتعرض لها كبيرة جدا، هناك مصروفات كبيرة تتحملها الشركة الوطنية، كنا نحصل على إيرادات من عمليات التشغيل تواجه المصروفات ونحقق أرباحا في النهاية، لكن الآن هناك صعوبة فى تدبير المصروفات» يقول المصدر.

وقرر مجلس الوزراء تعليق حركة الطيران فى منتصف الشهر الجارى لتقليل الاختلاط سواء من داخل مصر أو القادمين من خارجها على أن تنتهى يوم 31 مارس، قبل أن يقرر الاسبوع الماضى مد هذا التعليق حتى منتصف إبريل المقبل.

وصرح محمد منار، وزير الطيران المدنى، بأن المجال الجوى غير مغلق، وأن قرار تعليق حركة الطيران لا يشمل الرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوى لعدم الإضرار بمصالح المواطنين.

وأضاف أن الوزارة وشركة مصر للطيران تخاطبان شركتى إيرباص، وبوينج العالميتين، واللتين استأجرت منهما مصر للطيران طائرات أخيرا، فى إطار خطة مصر للطيران لتحديث أسطولها، مضيفا أنه سيسعى إلى تأجيل سداد القروض من المستحقة للمؤسسات الدولية منها البنك الدولى وبنك الاستثمار الاوروبى.

وحصلت وزارة الطيران على قرض من البنك الدولى بقيمة 280 مليون دولار لتطوير الصالة الثانية من مطار القاهرة الدولى، فى 2012، وحسب نتائج الحساب الختامى لوزارة الطيران استخدمت الوزارة نحو 4.19 مليون يورو فقط من قرض سبق وحصلت عليه من بنك الاستثمار الأوروبى بـ50 مليون يورو.

«نحن الآن فى مرحلة مفاوضات معهم، ومن المؤكد أنهم سيتفهمون موقفنا»، وما يقلقنى الآن تدبير المصروفات الشهرية، ومرتبات العاملين الوزارة»، يؤكد المصدر.

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى (الأياتا) قد أشار قبل أيام إلى أن خسائر قطاع الطيران على مستوى العالم فى شهور مارس وأبريل ومايو تقدر بـ252 مليار دولار، مع إلغاء 101 مليون رحلة طيران.

وحسب «الأياتا»، فإنه بدون دعم حكومى فإن نصف شركات الطيران على مستوى العالم ستعلن إفلاسها.

«الخسائر تقدر بمليارات، فضلا عن الرواتب، الطائرات تحتاج صيانة، والأنشطة داخل المطار تحتاج مصروفات سواء كان هناك عمليات تشغيل، أو لا» يضيف المصدر.

حول تأثر الشحن الجوى أكد المصدر أن هناك بلادا كثير قفلت مطاراتها لا تريد أن تستقبل بضائع، ولا تريد تصدير بضائع، كما أن هناك تباطؤا فى حركة الشحن المصدر من مصر أيضا.

ويضيف المصدر أن مصر كان يخرج منها ثلاث طائرات الشحن يوميا، بينما حاليا يخرج طائرتان أسبوعيا، مضيفا أن رحلات الشحن تراجعت بنحو أكثر من النصف.

وأضاف المصدر أن رحلات الشحن الوافدة من الخارج الأن تقتصر على «هونج كونج»، والتى ما زالت تصدر بضائع للخارج حتى الأن، مشيرا إلى أن مصر ما زالت تصدر بضائع لبعض البلدان، تقتصر على الخضراوات فقط.

«نحو أقل من 50% من طاقة الشحن الجوى هى التى تعمل، ونستخدم طائرات ركاب فى عمليات الشحن الجوى» يضيف المصدر.