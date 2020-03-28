إيران: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى أكثر من 35 ألف وحالات الوفاة تتجاوز 2500

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران كيانوش جهانبور، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 35 ألفا و408 مصابين، والمتوفين 2517 شخصا، والمتعافين من هذا المرض 11 ألفا و679 شخصا.

وقال جهانبور في مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم السبت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، إن جميع الإمكانات العلاجية متوفرة داخل البلاد، وذلك وفقا للمعايير القياسية العالمية؛ متابعا أن إيران في غنى عن المساعدات الأجنبية سوى معدات غرف العناية المركزة، بما في ذلك أسرة وأجهزة التنفس الاصطناعي (لمعالجة المصابين بفيروس كورونا)، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد أعلن اليوم السبت، حزمة إجراءات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا في البلاد، شملت تخصيص 20% من ميزانية العام الإيراني الجديد (الذي بدأ في العشرين من الشهر الجاري)، للحملة الوطنية لمكافحة تفشي كورونا وفترة إعفاء لسداد الضرائب، والتأمينات، ورسوم البلدية، والأقساط المصرفية، وتكلفة المرافق والغاز وتقديم دعم مالي لـ4 ملايين أسرة.