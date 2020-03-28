أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح العدد الكلي للمصابين في المملكة 246 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال وزير الصحة خلال مؤتمر صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن الحالات الـ 246 موزعة على 17 حالة في مستشفى الملكة علياء و76 حالة في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي و125 حالة في مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح جابر أن عدد الحالات التي تم إخراجها من المستشفى بعد تماثلها للشفاء بلغ 18 حالة، منها 17 حالة من مستشفى الأمير حمزة بما فيها الحالة الأولى وحالة شفاء من مستشفى الملك المؤسس.

وأضاف وزير الصحة الأردني أن 3 حالات من بين الحالات المصابة بالفيروس وضعها حرج اثنتان منها في مستشفى الأمير حمزة والثالثة في مستشفى الملك المؤسس.

ونوه جابر إلى أنه "سيتم إخراج أبنائنا الذين تم وضعهم بالحجر الصحي في فنادق عمان والبحر الميت صباح الاثنين القادم"، محذراً من زيارتهم لأنهم يجب أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة أسبوعين، ومؤكداً أن خروجهم لا يعني أنهم 100 بالمئة غير مصابين وإنما يجب حجرهم بالمنزل.

وشدد وزير الصحة على أن انخفاض أعداد الحالات لهذا اليوم لا يعني التخفيف من الالتزام بتعليمات الحجر وانما زيادة فيها، مضيفاً "لن نرتاح أبداً إلى أن يصل عدد الحالات إلى صفر ولعدة أيام لا تسجل بها حالات حتى نستطيع أن نتغلب على هذا المرض ونحن دولة نموذج في المنطقة والعالم وبتعاونكم جميعا سنتغلب عليه".